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الجمعة 08/مارس/2019 - 01:18 ص

التفاصيل الكاملة لحريق باخرة نيلية بالمعادى

التفاصيل الكاملة
هدير مصطفي
dostor.org/2544626

دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، بـ22 سيارة إطفاء لمحاولة السيطرة على ألسنة اللهب التى اندلعت فى باخرة سياحية بكورنيش المعادي، تحسبًا من امتداد النيران.

وأكد مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة أن حريق الباخرة السياحية بكورنيش المعادى، دمر محتويات طوابقها بالكامل، ويرجح أن يكون ماس كهربائي وراء اشتعال الشرارة الأولى التي اندلعت من المطبخ.

وأشار المصدر إلى أن العناية الإلهية والتحرك السريع لفرق الإنقاذ أنقذ أرواح العاملين ورواد الباخرة من الموت المحقق، خاصة وأنها كانت متوقفة على كورنيش النيل، فكان التعامل مع البلاغ سريعا دون خسائر فى الأرواح.

وعلى الفور تم إخلاء رواد اليخت من العاملين بها، ويقوم رجال الإنقاذ الان بجهود مضنية لسرعة إخماد النيران، قبل امتدادها لباقي اليختات المجاورة.

وبعد وقوع الحريق ببضع دقائق، غطت دخان الحريق سماء منطقة المعادي بعد تصاعد ألسنة اللهب لتدمر محتويات الباخرة بالكامل.

على الفور تم إخطار النيابة التى كلفت المعمل الجنائى بالانتقال لتحديد سبب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات واستعجلت تحريات المباحث حول الحادث لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

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