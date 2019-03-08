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رياضة
الجمعة 08/مارس/2019 - 01:16 ص

نابولى يقسو على سالزبورج.. وفالنسيا يهزم كراسنودار بالدورى الأوروبى

نابولى يقسو على سالزبورج..
وكالات
dostor.org/2544624

حقق فريق نابولي الإيطالي فوزا عريضا على حساب ضيفه سالزبورج النمساوي، بثلاثية دون رد، في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي

واستهل أصحاب الأرض التسجيل بهدف مبكر حمل توقيع أركاديوس ميليك (ق10)، قبل أن يزور زميله فابيان رويث شباك الضيف النمساوي بالهدف الثاني لأبناء الجنوب الإيطالي (ق18).

وأهدى جيروم أونجين لاعب سالزبورج الهدف الثالث لنابولي، بعد أن وضع الكرة بالخطأ في مرمى فريقه (ق58).

وبتلك النتيجة، قد يضمن أبناء المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي بنسبة كبيرة التأهل لربع النهائي، شرط الفوز أو التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدفين أو أقل في مباراة الإياب التي تقام على ملعب سالزبورج الخميس المقبل.

وفي مباراة أخرى، تغلب فالنسيا الإسباني على ضيفه كراسنودار الروسي بنتيجة 2-1، في الدور ذاته من البطولة.

وافتتح الفريق الإسباني التسجيل أولا في (ق12) عن طريق رودريجو، الذي أضاف الهدف الثاني له ولفريقه في (ق24)، إلا أن الضيف الروسي سجل هدف تقليص الفارق في الشوط الثاني (ق63) بواسطة فيكتور كليسون.

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