ثلاثى تشيلسى يتوهج أمام دينامو كييف

حقق فريق تشيلسي الإنجليزي فوزا مهما على دينامو كييف الأوكراني بثلاثية دون رد، الخميس، في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي، في ليلة شهدت توهج ثلاثي "البلوز".



وجاءت أهداف الفريق اللندني عن طريق الثلاثي بيدرو رودريجيز وويليان دا سيلفا وكالوم هودسون أودوي.



وبحسب ما ذكرته شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن البرازيلي ويليان سجل 11 هدفا من ركلة حرة، منذ وصوله إلى تشيلسي في صيف 2013.



وأشار المصدر إلى عدم نجاح أي لاعب من بين لاعبي الدوري الإنجليزي في تسجيل أهداف من ركلات حرة أكثر من ويليان في مختلف البطولات، منذ أول ظهور له مع الفريق اللندني قبل 6 سنوات.



كما أفادت بأن المهاجم الإنجليزي أودوي أسهم في 7 أهداف خلال آخر 7 مباريات بكافة البطولات على ملعب "ستامفورد بريدج"، بعدما سجل 4 أهداف وصنع 3.



أما المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو، فقد أسهم بـ7 أهداف أيضا في آخر 6 مباريات بالدوري الأوروبي مع "البلوز"، بتسجيله 6 أهداف وصناعة آخر.