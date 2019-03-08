إيمرى واثق من تأهل أرسنال رغم التعثر أمام رين الفرنسى

أعرب الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لـ أرسنال الإنجليزي، عن ثقته الكاملة في قدرة فريقه على التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، مؤكدا أنهم لديهم عدة دوافع لتخطي رين الفرنسي.



وخسر أرسنال أمام رين، بنتيجة 1-3 في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي، علما بأن لقاء الإياب سيقام بين الفريقين على ملعب الإمارات معقل "الجانرز"، الخميس المقبل.



وقال إيمري في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "لديّ ثقة في جميع اللاعبين، وجماهيرنا سوف تساعدنا كثيرا لتخطي عقبة رين، خاصة وأن المباراة ستكون على ملعبنا".



وأتم: "الخسارة أمام رين بمثل هذه النتيجة شيء صعب للغاية، لكننا سنقدم كل ما لدينا في الإياب لتحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل".