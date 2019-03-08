ريال مدريد يحسم مصير سولارى

حسم نادي ريال مدريد الإسباني مصير المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري في ظل سوء نتائج الفريق على مدار الفترة الماضية، حسب ما ذكرته تقارير صحفية (الخميس).



ورغم البداية المميزة للمدرب الأرجنتيني مع الريال منذ توليه المهمة في نهاية أكتوبر الماضي، إلا أن الفريق بدأ في الانهيار مؤخرا.



وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إدارة النادي الملكي فقدت الثقة في سولاري، حيث أصبح أمر رحيله مسألة وقت.



ورغم التقارير التي أفادت بإقالة سولاري قبل مواجهة بلد الوليد، الأحد المقبل، إلا أن الصحيفة أكدت استمراره على مقاعد البدلاء لإدارة المباراة بصورة طبيعية.



ويسعى فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، لحسم الأمر سريعا، في ظل تقارير تفيد بقرب عودة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، لتولي المهمة بدلا من سولاري.