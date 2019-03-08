مورينيو ينهال بالمديح على سولسكاير

أثنى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعدما نجح الأخير في تجاوز عقبة باريس سان جيرمان الفرنسي بدوري أبطال أوروبا.



وحقق يونايتد فوزا ثمينا على سان جيرمان في عقر داره بنتيجة 1-3، ليتأهل لربع النهائي بعد تعويض خسارته في الذهاب بهدفين دون مقابل.



وخلال تصريحات لقناة "روسيا اليوم" وصف مورينيو فوز يونايتد على سان جيرمان بالظاهرة، مضيفا "هذه النتيجة يعود الفضل فيها لسولسكاير، كما هو حال تين هاج مدرب أياكس الهولندي، هذه النتائج لا تُصدق".



وأضاف "مانشستر يونايتد سدد 4 كرات فقط طوال 95 دقيقة، وسجل منها 3 أهداف، بينما امتلك سان جيرمان الكرة بنسبة 70%، وحاول بـ10 تسديدات، لكنه أحرز هدفا وحيدا".



وأتم "يونايتد سجل 3 أهداف واستحق العبور، رغم نجاح سان جيرمان في تقديم أداء جيد في الذهاب، لكنه فشل في تكراره إيابا".



يذكر أن سولسكاير تولى الإدارة الفنية لمانشستر يونايتد خلفا لمورينيو بعد إقالة الأخير من منصبه في شهر ديسمبر الماضي.