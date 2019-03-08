فيلاينى يعلن اعتزاله اللعب الدولى

أعلن البلجيكي مروان فيلايني، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، اعتزاله اللعب الدولي، ليسدل الستار على مسيرته مع منتخب بلاده، التي استمرت 12 عاما.



ولعب فيلايني مع المنتخب البلجيكي بين عامي 2009 و2019، وحصل معه على المركز الثالث في كأس العالم روسيا 2018، بعد التغلب على نظيره الإنجليزي بهدفين دون رد.



وسجل فيلايني مع منتخب بلاده 18 هدفا وصنع 4 أهداف، منها هدفان في النسخة المونديالية الأخيرة.



ونشر النجم البلجيكي بيانا على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال خلاله "بعد 12 سنة من العطاء مع المنتخب البلجيكي، اتخذت قرارا اعتزال اللعب الدولي، فهو لم يكن سهلا بالنسبة لي".



وأضاف "أعتقد أن هذا الوقت المناسب بالنسبة لي من أجل اتخاذ هذا القرار، وأنا أثق في مجموعة اللاعبين الحاليين في تحقيق الإنجازات والنجاحات مع المنتخب البلجيكي".



وأتم "أريد توجيه الشكر لجميع الأشخاص الذين تعاملت معهم خلال مسيرتي الدولية، مثل الأصدقاء واللاعبين والمدربين، وأنا ممتن كثيرا للجماهير البلجيكية التي دائما كانت تساندني".