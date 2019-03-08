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رياضة
الجمعة 08/مارس/2019 - 01:02 ص

تقرير.. بن عرفة يتفوق على أرسنال بأكمله

تقرير.. بن عرفة يتفوق
وكالات
dostor.org/2544614

تفوق حاتم بن عرفة، صانع ألعاب رين الفرنسي، على فريق أرسنال الإنجليزي بأكمله في عدد المراوغات، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

وحقق رين فوزا مفاجئا على أرسنال، بـ3 أهداف مقابل هدف، ليضع قدما في الدور ربع النهائي من البطولة.

ووفقا لموقع "who scored" العالمي الخاص بالإحصائيات، فإن الفرنسي بن عرفة قام بـ7 مراوغات ناجحة خلال المباراة، متفوقا على أرسنال بأكمله الذي قام بـ3 مراوغات فقط.

وحصل بن عرفة على أعلى تقييم في اللقاء من قبل الموقع العالمي، بواقع 8.6، بعد المستوى المميز الذي قدمه أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب.

ويستضيف "الجانرز" نظيره رين، مساء الخميس المقبل، في إياب الدور ثمن النهائي من بطولة "يوروبا ليج".

وكانت هذه المباراة بالنسبة لحاتم بن عرفة بمثابة رد الاعتبار أمام الإسباني أوناي إيمري مدرب أرسنال، والذي كان يدربه في باريس سان جيرمان الفرنسي، وجعله حبيسا لدكة البدلاء لعام كامل.

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