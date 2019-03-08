أرقام سلبية لأرسنال بعد سقوطه أمام رين الفرنسى

سقط أرسنال الإنجليزي خارج ملعبه على يد رين الفرنسي بنتيجة 1-3، الخميس، في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، ليحقق الفريق اللندني العديد من الأرقام السلبية.



وذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات أن أرسنال تلقى أكبر هزيمة في الدوري الأوروبي، سواء في النسخة الجديدة أو بمسماها القديم، وذلك منذ أكثر من 36 عاما.



وتعود أكبر خسارة للمدفعجية في البطولة الأوروبية لعام 1982، حينما سقط أمام سبارتاك موسكو الروسي بـ5 أهداف مقابل هدفين.



كما تعرض أرسنال لأول هزيمة في تاريخه خارج أرضه على يد فريق فرنسي بالبطولة الأوروبية.



ولم يستطع سوى 3 فرق تسجيل أكثر من هدف أمام الفريق اللندني بكافة البطولات منذ بداية عام 2019، وهي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بالإضافة لرين.