ثنائى الرائد يلوم النقص العددى بعد الخسارة من التعاون

قال صالح الشهري، لاعب الرائد، إن فريقه خسر مباراته أمام التعاون، بسبب النقص العددي بالإضافة إلى تراجع المعدل البدني لزملائه في النصف الثاني من اللقاء.



وخسر الرائد بهدف لهدفين أمام التعاون في ديربي القصيم، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين.



وأكد الشهري أن الرائد حاول الخروج بنقطة على أقل تقدير، مضيفا أن النقص العددي تسبب في الهزيمة، مشيدا في الوقت ذاته بالقوة الهجومية لفريق التعاون.



واعترف الشهري بأن الرائد "لا يزال في منطقة الخطر"، مشددا على أن مواجهة الباطن بالنسبة "مباراة كأس بسبب ملاقاة منافس مباشر على الهبوط"، لافتا إلى أن الفوز أمامه سيكون بـ6 نقاط.



ومن جانبه، قال الجزائري عز الدين دوخة حارس الرائد "الخسارة لن تؤثر على معنوياتنا ونستعد من الآن لمواجهة الباطن".



وأضاف "لسنا في حالة خطرة كبيرة، يوجد بعدنا 5 فرق ولكن أيضًا لا يجب أن نطمئن بشكل كبير".



واختتم بقوله "قدمنا أداء مميزا طوال المباراة، ولسنا بالخصم السهل الذي يستقبل 4 أهداف أمام التعاون".



يذكر أن التعاون رفع رصيده للنقطة 42 محتلًا المركز الرابع في ترتيب جدول المسابقة، في حين تجمد الرائد عند النقطة 25 بالمركز العاشر.