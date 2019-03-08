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اقتصاد
الجمعة 08/مارس/2019 - 04:05 ص

ترامب: المفاوضات التجارية مع الصين تسير "بشكل جيد"

ترامب: المفاوضات
وكالات
dostor.org/2544610

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن المفاوضات التجارية مع الصين تحرز تقدما، معربا عن تفاؤله بشأن إنهاء المواجهة التي استمرت 8 أشهر بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتتهم واشنطن بكين بممارسات تجارية غير عادلة منها سرقة الملكية الفكرية، كما أنها تطالبها بإصلاحات في النظام الاقتصادي، لكن من غير المتوقع أن تقوم الصين بإصلاحات بارزة دون التعرض لضغوط معركة تجارية طويلة الأمد.

وتثير الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة والتي شهدت تبادل فرض رسوم كبيرة على بضائع بأكثر من 360 مليار دولار توترا في الأسواق منذ أشهر.

ويقول محللون إنه في الوقت الذي تواجه فيه الصين تباطؤا اقتصاديا فإن بكين ستكون حريصة على إبرام صفقة، ومن المرجح أن تقدم تنازلات كبيرة.

والأربعاء، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أن العجز التجاري ارتفع إلى أعلى مستوى منذ 10 سنوات وبلغ 621 مليار دولار رغم جهود ترامب في خفض العجز.

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