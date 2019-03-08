السجن 16 عاما لفرنسى قاتل فى صفوف الإرهابيين بسوريا

حكم على فرنسي من أصل جزائري، كان يقاتل مع الإرهابيين في أفغانستان والبوسنة، الخميس، بباريس بالسجن 16 عاما بعد إدانته بالتوجه مرارا إلى سوريا بين 2012 و2014 رغم نفيه ذلك.



وعقوبة "الاشتراك في عصابة أشرار" بغايات إرهابية، السجن 10 سنوات في القانون الفرنسي، لكن المدان أحمد العيدوني (50 عاما) حوكم مع اعتبار عودته لارتكاب الجريمة ذاتها، ما يفسر رفع العقوبة.



وكان حكم عليه في 2007 بالسجن 7 سنوات لمشاركته في "شبكات أفغانية" انطلاقا من فرنسا، وكان نفى خلال محاكمته أن يكون تلقى تدريبات شبه عسكرية في البوسنة ثم أفغانستان.



وبعد أن أمضى عقوبته اشتبه في إقامته بسوريا مرارا بين 2012 و2014 ضمن مسلحي جبهة "النصرة" الإرهابية، وكان خصوصا برفقة إرهابي آخر هو سليمان خلفاوي الذي كان حكم عليه في محاولة اعتداء على سوق لأعياد الميلاد في ستراسبورج شرق فرنسا في عام 2000، ونفى التهم مبرِّرا وجوده مرارا في تركيا خلال تلك الفترة بممارسة أعمال تجارية.