رئيس جزر القمر ينجو من محاولة اغتيال

نجا رئيس جزر القمر المنتهية ولايته غزالي عثمان، أمس الخميس، من محاولة اغتيال فيما كان يجوب البلاد حشدا للدعم قبل الانتخابات الرئاسية المبكرة في 24 مارس الجاري، حسب ما أفاد مدير حملته.



وقال حميد مسعدي رئيس الحملة الانتخابية لغزالي: إنّ "هناك من ترك متفجرات فوق قمة جبل لتتسبب في انزلاق حين تنفجر" مع مرور موكب غزالي، وتابع أنّ "سيارة الرئيس توقفت في الوقت المناسب".



وأكد العثور على صواعق في موقع الحادث، مضيفا أنّ الحرس المصاحب لغزالي اعتقد في البداية أن صوت الانفجار ناجم من هجوم بصاروخ.



وأضاف مسعدي أنّه رغم عدم إصابة أي شخص في "محاولة الاغتيال.. الهدف الوحيد كان على الأرجح منع إجراء الانتخابات".



إلا أنه قال خلال تجمع انتخابي في إنجوان "لكن الانتخابات ستمضي قدما رغم هذا الترويع".



من جانبه، قال إبراهيم محمد سولي المرشح الرئاسي عن حزب جووا: إنّ حملة غزالي "تختلق هجمات مزيفة أو أحداثا مزيفة لردع الناس من المشاركة في الانتخابات بحرية".



وأضاف: إذا تم تأكيد الحادث "فنحن ندينه لأن القتال الوحيد ينبغي أن يكون في صناديق الاقتراع".