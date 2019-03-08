للمرة الأولى.. مساعدات إنسانية تصل إلى منبج السورية عبر حلب

وصلت قافلة مساعدات إنسانية، الخميس، إلى مدينة منبج والمناطق المحيطة في شمال سوريا لتلبية "الاحتياجات العاجلة" لآلاف الأشخاص عبر مناطق خاضعة لسيطرة النظام السوري، وذلك للمرة الأولى بحسب الأمم المتحدة.



وأفاد بيان المنظمة بأن القافلة تضم "37 شاحنة محملة بـ862 طنا من المواد الغذائية وغير الغذائية والمواد التعليمية والمكملات الغذائية والإمدادات الطبية" التي ستقوم بتوزيعها على المحتاجين منظمة الهلال الأحمر العربي السوري خلال الأيام المقبلة.



وأشار إلى أن "المساعدات الغذائية ستغطي احتياجات 50 ألف شخص لمدة 30 يوما تقريبا، في حين تكفي الإمدادات الطبية التي تتكون من مجموعة من الأدوية المنقذة للحياة لعلاج 81 ألف شخص".



وأوضحت متحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في دمشق مونيك معاني أن "القافلة وصلت إلى منبج وهي مخصصة لمناطق منبج وأبوقلقل وحية كبيرة والفارات وتل حسان ورسم الأخضر، المحيطة بها".



وذكر منسق أنشطة الأمم المتحدة الإنسانية بالإنابة في سوريا فران إيكويزا في البيان "أنها المرة الأولى التي ننجح بها في تقديم المساعدة إلى منبج عبر حلب" التي تخضع لسيطرة الحكومة السورية.