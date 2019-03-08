أمريكا تدعو الأمم المتحدة لاستعادة القيود الصارمة على صواريخ إيران

اتهمت الولايات المتحدة، إيران، الخميس، بتحدي قرار مجلس الأمن الدولي بإطلاقها صاروخا باليستيا وقمرين صناعيين منذ ديسمبر، وحثت المجلس على "معاودة فرض قيود دولية أشد" على طهران.



و"طالب" قرار للأمم المتحدة عام 2015 إيران بالإحجام لثماني سنوات عن تطوير الصواريخ الباليستية المصممة لحمل أسلحة نووية في أعقاب اتفاق مع ست قوى عالمية.



وفي رسالة بعث بها إلى مجلس الأمن الذي يتألف من 15 دولة، قال القائم بأعمال السفير الأمريكي بالأمم المتحدة جوناثان كوهين: "إن إيران اختبرت صاروخا باليستيا متوسط المدى في أول ديسمبر 2018، وحاولت وضع قمرين صناعيين في المدار، أحدهما في 15 يناير، والآخر في الخامس من فبراير".



وكتب كوهين في الرسالة يقول: "إيران نفذت عمليات الإطلاق الثلاث تلك في تحد للإرادة التي عبر عنها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومثل هذه الاستفزازات مستمرة في زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط بأكملها".