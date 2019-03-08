واشنطن تطالب رعاياها فى الجزائر بالابتعاد عن أماكن مظاهرات الجمعة

حذرت السفارة الأمريكية في الجزائر، أمس الخميس، رعاياها من الاقتراب من المظاهرات المزمع تنظيمها في البلاد، الجمعة، والتي ترفض ترشح الرئيس المنتهية ولايته عبدالعزيز بوتفليقة لفترة خامسة.



وأكدت السفارة الأمريكية "أن المظاهرات والإضرابات ستستمر في جميع البلاد"، ناصحة موظفي سفارتها ورعاياها بـ"الحد من التحركات غير الأساسية أثناء المظاهرات، وعدم المشاركة أو المراقبة، أو البقاء بالقرب منها، حتى وإن كانت سلمية".



يأتي ذلك، بعد أيام فقط عن تعليق وزارة الخارجية الأمريكية على المظاهرات التي خرجت في مختلف المدن الجزائرية والمنددة بترشح بوتفليقة لعهدة رابعة، وهو الموقف الذي وصفه متابعون بـ"الصارم"، وقوبل باستهجان من قبل الجزائريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروه "تدخلًا في الشؤون الداخلية لبلادهم".



وأعربت الخارجية الأمريكية عن "دعمها" للحراك الشعبي، حيث قال روبرت بالاديانو المتحدث باسمها في مؤتمر صحفي الثلاثاء: "إننا نتابع الحركات الاحتجاجية التي تحدث في الجزائر وسنواصل القيام بذلك، والولايات المتحدة تدعم الشعب الجزائري وحقه في التظاهر السلمي".



وخرج مئات المحامين في العاصمة الجزائرية، الخميس، في مسيرة اتجهت نحو مقر المجلس الدستوري، وطالبوا المجلس بـ"تحمل مسؤولياته إزاء ملف ترشح الرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة" البالغ من العمر 82 عامًا، في حين رفض الطيب بلعيز رئيس المجلس استقبال وفد عن المحامين.