القاهرة : الجمعة 08 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
02:49 م

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة
02:35 م

"حماس" تعلن موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية
04:08 م

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

03:56 م

الصين تتبرع بمعدات مكتبية للحكومة السورية
03:41 م

أول تعليق لـ"قناة الأقصى" على قرار نتنياهو اعتبارها "منظمة إرهابية"
03:23 م

"النجاري": 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى الصين

01:24 م

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
07:34 م

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
07:07 م

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»
عالم
الجمعة 08/مارس/2019 - 12:34 ص

واشنطن تطالب رعاياها فى الجزائر بالابتعاد عن أماكن مظاهرات الجمعة

واشنطن تطالب رعاياها
وكالات
dostor.org/2544602

حذرت السفارة الأمريكية في الجزائر، أمس الخميس، رعاياها من الاقتراب من المظاهرات المزمع تنظيمها في البلاد، الجمعة، والتي ترفض ترشح الرئيس المنتهية ولايته عبدالعزيز بوتفليقة لفترة خامسة.

وأكدت السفارة الأمريكية "أن المظاهرات والإضرابات ستستمر في جميع البلاد"، ناصحة موظفي سفارتها ورعاياها بـ"الحد من التحركات غير الأساسية أثناء المظاهرات، وعدم المشاركة أو المراقبة، أو البقاء بالقرب منها، حتى وإن كانت سلمية".

يأتي ذلك، بعد أيام فقط عن تعليق وزارة الخارجية الأمريكية على المظاهرات التي خرجت في مختلف المدن الجزائرية والمنددة بترشح بوتفليقة لعهدة رابعة، وهو الموقف الذي وصفه متابعون بـ"الصارم"، وقوبل باستهجان من قبل الجزائريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروه "تدخلًا في الشؤون الداخلية لبلادهم".

وأعربت الخارجية الأمريكية عن "دعمها" للحراك الشعبي، حيث قال روبرت بالاديانو المتحدث باسمها في مؤتمر صحفي الثلاثاء: "إننا نتابع الحركات الاحتجاجية التي تحدث في الجزائر وسنواصل القيام بذلك، والولايات المتحدة تدعم الشعب الجزائري وحقه في التظاهر السلمي".

وخرج مئات المحامين في العاصمة الجزائرية، الخميس، في مسيرة اتجهت نحو مقر المجلس الدستوري، وطالبوا المجلس بـ"تحمل مسؤولياته إزاء ملف ترشح الرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة" البالغ من العمر 82 عامًا، في حين رفض الطيب بلعيز رئيس المجلس استقبال وفد عن المحامين.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 10 ساعة

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة

منذ حوالي 11 ساعة

"حماس" تعلن موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية

منذ يوم

الصين تتبرع بمعدات مكتبية للحكومة السورية

منذ يوم

أول تعليق لـ"قناة الأقصى" على قرار نتنياهو اعتبارها "منظمة إرهابية"

منذ 3 أيام

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)

منذ 4 أيام

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"

الآن

وزيرة السياحة تبحث مع مدير "هيلتون" العالمية توسعاتها فى مصر

السيسى يوجه بالاستمرار في تنفيذ مراحل مشروع تطوير التعليم

قائد القيادة الوسطى الأمريكية يشيد بجهود مصر في محاربة الإرهاب

مجلة ألمانية: مصر المقصد السياحي الأول في أفريقيا للشعب الألماني

ads
الأكثر قراءة

أول فيديو لحريق المركب النيلي في المعادي

شلل مرورى بكورنيش المعادى إثر نشوب حريق بمركب نيلى

السعودية تعلن اكتشاف كميات ضخمة من الغاز في البحر الأحمر

العثور على حداد مشنوقًا ومعلقًا بسقف مسجد فى المنوفية

ألبومات الصور

غرس 67 شجرة بالمدرسة المصرية اليابانية بالإسكندرية (صور)

الكشف على 1234 مواطنًا فى قافلة طبية ببنى سويف

الكشف على 1202 مواطن فى قافلة طبية مجانية بأسوان

"جوالة أسوان" ينظم معسكرًا للخدمة المدنية لمدة يومين بمقر الجامعة

رياضة

فوز فياريال على زينيت الروسي وتعادل إشبيلية مع براغ التشيكي بالدوري الأوروبي

إنتر ميلان يتعادل سلبيا مع فرانكفورت الألماني في الدوري الأوروبي

الأهلي يؤدي مرانه الأول في الكونغو استعدادا لمواجهة فيتا كلوب

نجم الساعة

إطلاق اسم "الشيخ الحصري" على الدورة 26 لمسابقة حفظ القرآن

الأكثر قراءة

أول فيديو لحريق المركب النيلي في المعادي

شلل مرورى بكورنيش المعادى إثر نشوب حريق بمركب نيلى

السعودية تعلن اكتشاف كميات ضخمة من الغاز في البحر الأحمر

العثور على حداد مشنوقًا ومعلقًا بسقف مسجد فى المنوفية

ads
كشكول

طلاب الفرقة السادسة بطب سوهاج يؤدون الإمتحان الإلكترونى الموحد

"عزيز" يكرم ٦٧ طالباً بتجارة سوهاج اجتازوا دورة GTS للتأهيل لسوق العمل

إنطلاق فعاليات المهرجان الثقافي بفنون تطبيقية حلوان

تعرف على أنشطة مكتب رعاية الوافدين بجامعة حلوان

جامعة حلوان تفوز في بطولة الجامعات العربية للمبارزين

الأمصار

عارضة أزياء صومالية: الختان جريمة لا تغتفر

تغييرات كبيرة في حكومة بشار الأسد

أول منشور من الملكة إليزابيث عبر حسابها على "انستجرام"

اشتباكات عنيفة بين مسؤولين حكومين في الكويت

ميليشيا الحوثي تخترق الهدنة في الساحل الغربي والجيش اليمني يرد

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

لأول مرة.. "ناسا" ترسل مهمة فضائية للنساء فقط

كشف غموض مقابر جماعية لمئات الأطفال والحيوانات في بيرو

فيديو.. سقوط مرعب لطائرة في تكساس

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

رئيسة التأمين الصحي تتابع مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض لطلاب المدارس

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎