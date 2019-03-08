تسجيل صوتى.. صلاح عبدالله يرد على شائعة وفاته: "أنا بخير وبصور"

أعرب الفنان صلاح عبدالله عن استياؤه الشديد لما تداولته بعض الصفحات والمواقع منذ قليل عن خبر وفاته، مشيرًا إلى أنه منزعج لإثارة القلق والتوتر لأسرته وجمهوره بسبب شائعات وصفها بالسخيفة.



وأضاف "صلاح" لـ"الدستور" أنه يصور خلال الوقت الحالي مشاهده ضمن أحداث مسلسل "قيد عائلي" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وذلك داخل الكواليس المخصصة للعمل بمنطقة شبرا منت، محذرًا متابعيه من تصديق تلك الشائعات دون التأكد من صحتها مردفًا: "متصدقوش كلام السوشيال ميديا أنا بخير ومتواجد حالًا أهو جوا كواليس مسلسل قيد عائلي يارب يعجبكم".



وطالب صلاح عبدالله، كل وسائل الإعلام تحري الدقة قبل تداول تلك الشائعات، خاصة بعدما قامت إحدى القنوات بالتنويه بشائعة وفاته منذ فترة مما أثار غضبه، لافتًا إلى أن خبر وفاته أصبح أمر روتيني من فترة لأخرى.



يذكر أن "قيد عائلي" بطولة عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، ميرهان حسين، هدى، صبري فواز، نبيل عيسى، ومن تأليف محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة.



العمل يتناول عدة قضايا اجتماعية، من ضمنها قضايا الورث، والمشاكل الأسرية المتواجدة في مجتمعنا هذه الفترة.



