السودان يؤكد تعاونه مع الأمم المتحدة والآليات الإقليمية والدولية لمكافحة الاتجار بالبشر

أكدت اللجنة الوطنية السودانية لمكافحة الاتجار بالبشر تعاونها التام مع جميع منظمات الأمم المتحدة والآليات على المستوى الإقليمي والدولي ومؤسسات المجتمع المدني المحلية، العاملة في هذا المجال، وذلك في إطار سياسة الدولة المعلنة في هذا الشأن والاستراتيجية الوطنية وتنفيذ خطة العمل لعام 2019.

واستعرضت اللجنة في اجتماعها اليوم الخميس برئاسة المحامي العام لجمهورية السودان الدكتور صديق الشريف أداء اللجنة وأنشطتها خلال عام 2018 واختاصاصاتها إضافة إلى لقاءاتها مع العديد من المنظمات الإقليمية والدولية.

وبحثت اللجنة كيفية التعاون والتنسيق بين الجهات ذات الصلة بما فيها المنظمات الإقليمية والدولية، ودعم الأنشطة والبرامج، والعمل على تكوين لجان فرعية لها بالولايات والترتيب لزيارات للولايات المتأثرة بالظاهرة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة خطة اللجنة وأهدافها المتمثلة في تدريب الكوادر وبناء الشراكات مع المجتمع الدولي ودول الجوار.