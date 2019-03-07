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الخميس 07/مارس/2019 - 11:26 م

السيطرة على حريق مركب المعادي دون خسائر بشرية

السيطرة على حريق
مصطفى مسلم
dostor.org/2544589

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق نشب بمركب نيلي بكورنيش المعادي دون خسائر بشرية.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق ضخم فى مركب نيلى، وعلى الفور تم الدفع بـ 8 سيارات اطفاء لإخماده.

وقال مصدر أمنى، إن الحريق ضخم ويكافح رجال الحماية المدنية للسيطرة عليه، لافتا إلى أنه جارى الوقوف على ملابساته.

واضاف المصدر أنه لا يوجد ضحايا أو مصابين في الحريق وأن رجال الحماية المدنية حاصروا النيران من جميع الجهات وأخمدوها بعدما التهمت النيران أغلب أجزاء المركب الضخم.

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