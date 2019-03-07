فوز فياريال على زينيت الروسي وتعادل إشبيلية مع براغ التشيكي بالدوري الأوروبي

وضع فريق فياريال الإسباني، قدما في الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا على مضيفه زينيت سان بطرسبرج الروسي بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على ملعب "بيتروفيسكي"، فيذهاب دور الـ 16 للمسابقة القارية.



أحرز ثلاثية فياريال، فيسنتي إيبورا في الدقيقة 33، وجيراردو مورينيو في الدقيقة 64، ومورلانيس في الدقيقة 71 بتسجيله، بينما سجل هدف أصحاب الأرض الوحيد اللاعب سردار أزمون في الدقيقة 35.



وبهذه النتيجة، أصبح فياريال على بعد خطوة من التأهل للدور ربع النهائي للدوري الأوروبي، حيث يكفيه التعادل أو حتى الخسارة بهدفين نظيفين في لقاء الإياب على ملعبه "سيراميكا" الخميس المقبل، لضمان التأهل.



وفي مباراة أخرى ضمن الدور ذاته، تعادل إشبيلية الإسباني مع ضيفه سلافيا براغ التشيكي بنتيجة 2-2، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، ليكون الحسم في لقاء الإياب في التشيك الخميس المقبل، مع وجود أفضلية لفريق سلافيا براغ الذي يكفيه التعادل السلبي أو التعادل بنتيجة 1-1، لضمان التأهل للدور القادم، فيما يحتاج إشبيلية للفوز بأي نتيجة، أو التعادل بنتيجة أكبر من 2-2.