القاهرة : الجمعة 08 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
02:49 م

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة
02:35 م

"حماس" تعلن موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية
04:08 م

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

03:56 م

الصين تتبرع بمعدات مكتبية للحكومة السورية
03:41 م

أول تعليق لـ"قناة الأقصى" على قرار نتنياهو اعتبارها "منظمة إرهابية"
03:23 م

"النجاري": 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى الصين

01:24 م

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
07:34 م

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
07:07 م

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»
مصر
الخميس 07/مارس/2019 - 11:18 م

الخارجية تكشف تفاصيل الإفراج عن مواطنين كانا محتجزين في إيران

الخارجية تكشف تفاصيل
أ ش أ
dostor.org/2544586

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، عن الإفراج عن المواطنين الاثنين السابق احتجازهما من قبل السلطات الإيرانية بتهمة الدخول غير الشرعي للمياه الإقليمية الإيرانية على متن مركب إماراتي، وذلك بعد إنهاء كافة الإجراءات القانونية الخاصة بهما.

وذكرت الوزارة أنه في إطار متابعتها المستمرة لأوضاع المواطنين المصريين بالخارج، فقد تكللت جهود الوزارة بالنجاح في الإفراج عن المواطنين الاثنين.

وأكدت وزارة الخارجية، في هذا الشأن، على أن المواطنين المصريين في حالة جيدة بعد إتمام الإفراج عنهما، حيث حرصت الوزارة على التأكد من معاملتهما بصورة طيبة خلال فترة احتجازهما.

موضوعات متعلقة

الخارجية: الإفراج عن الصيادين المصريين المحتجزين بقبرص الشمالية

"الخارجية": نتابع عن كثب موقف الصيادين المحتجزين في إيران

"الخارجية" تتابع واقعة احتجاز مواطنين مصريّين في إيران

نقيب صيادي كفر الشيخ يعلن الإفراج عن المحتجزين في ليبيا

اقرأ أيضًا
منذ يومين

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين

منذ اسبوع

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه

منذ أقل من شهر

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"

منذ أقل من شهر

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي

منذ أقل من شهر

السيسي يستقبل رئيس المجلس الأوروبي على هامش القمة العربية الأوروبية

منذ أقل من شهر

كذبة "الكفيف الوهمي" في اغتيال المستشار هشام بركات: مبصر.. وتولى تبرير العملية شرعيًا

الآن

وزيرة السياحة تبحث مع مدير "هيلتون" العالمية توسعاتها فى مصر

السيسى يوجه بالاستمرار في تنفيذ مراحل مشروع تطوير التعليم

قائد القيادة الوسطى الأمريكية يشيد بجهود مصر في محاربة الإرهاب

مجلة ألمانية: مصر المقصد السياحي الأول في أفريقيا للشعب الألماني

ads
الأكثر قراءة

أول فيديو لحريق المركب النيلي في المعادي

شلل مرورى بكورنيش المعادى إثر نشوب حريق بمركب نيلى

السعودية تعلن اكتشاف كميات ضخمة من الغاز في البحر الأحمر

العثور على حداد مشنوقًا ومعلقًا بسقف مسجد فى المنوفية

ألبومات الصور

غرس 67 شجرة بالمدرسة المصرية اليابانية بالإسكندرية (صور)

الكشف على 1234 مواطنًا فى قافلة طبية ببنى سويف

الكشف على 1202 مواطن فى قافلة طبية مجانية بأسوان

"جوالة أسوان" ينظم معسكرًا للخدمة المدنية لمدة يومين بمقر الجامعة

رياضة

فوز فياريال على زينيت الروسي وتعادل إشبيلية مع براغ التشيكي بالدوري الأوروبي

إنتر ميلان يتعادل سلبيا مع فرانكفورت الألماني في الدوري الأوروبي

الأهلي يؤدي مرانه الأول في الكونغو استعدادا لمواجهة فيتا كلوب

نجم الساعة

إطلاق اسم "الشيخ الحصري" على الدورة 26 لمسابقة حفظ القرآن

الأكثر قراءة

أول فيديو لحريق المركب النيلي في المعادي

شلل مرورى بكورنيش المعادى إثر نشوب حريق بمركب نيلى

السعودية تعلن اكتشاف كميات ضخمة من الغاز في البحر الأحمر

العثور على حداد مشنوقًا ومعلقًا بسقف مسجد فى المنوفية

ads
كشكول

طلاب الفرقة السادسة بطب سوهاج يؤدون الإمتحان الإلكترونى الموحد

"عزيز" يكرم ٦٧ طالباً بتجارة سوهاج اجتازوا دورة GTS للتأهيل لسوق العمل

إنطلاق فعاليات المهرجان الثقافي بفنون تطبيقية حلوان

تعرف على أنشطة مكتب رعاية الوافدين بجامعة حلوان

جامعة حلوان تفوز في بطولة الجامعات العربية للمبارزين

الأمصار

عارضة أزياء صومالية: الختان جريمة لا تغتفر

تغييرات كبيرة في حكومة بشار الأسد

أول منشور من الملكة إليزابيث عبر حسابها على "انستجرام"

اشتباكات عنيفة بين مسؤولين حكومين في الكويت

ميليشيا الحوثي تخترق الهدنة في الساحل الغربي والجيش اليمني يرد

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

لأول مرة.. "ناسا" ترسل مهمة فضائية للنساء فقط

كشف غموض مقابر جماعية لمئات الأطفال والحيوانات في بيرو

فيديو.. سقوط مرعب لطائرة في تكساس

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

دعاء خليفة

​ لا تقتلوا الحلم

المزيد
الصحة

رئيسة التأمين الصحي تتابع مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض لطلاب المدارس

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎