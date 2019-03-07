الخارجية تنجح في الإفراج عن مصريين كانا محتجزين في إيران
نجحت وزارة الخارجية المصرية، في الإفراج عن مواطنين مصريين كانا محتجزين في إيران، حسب ما أفادت فضائية "أكسترا نيوز" في نبأ عاجل.
سنوافيكم بالتفاصيل...
نجحت وزارة الخارجية المصرية، في الإفراج عن مواطنين مصريين كانا محتجزين في إيران، حسب ما أفادت فضائية "أكسترا نيوز" في نبأ عاجل.
سنوافيكم بالتفاصيل...
حرص مصطفى العجمي القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، على متابعة غرس 67 شجرة بالمدرسة المصرية اليابانية بالمنتزه، بحضور عادل عبد الوارث مدير عام التعليم الفني، ودكتور سامي فضل مدير ...
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نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، قافلة طبية على مدار يومين للكشف المجانى على المواطنين عمرو بن العاص التابعة لمركز إدفو. ويأتي ذلك فى إطار السعى الدائم لمديرية الشئون الصحية بأسوان، تحت رعاية ...