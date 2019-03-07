إنتر ميلان يتعادل سلبيا مع فرانكفورت الألماني في الدوري الأوروبي

تعادل فريق إنتر ميلان الإيطالي، سلبيا، مع مضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، في ذهاب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.



وسيحتاج إنتر ميلان لتحقيق الفوز بأي نتيجة في لقاء الإياب الذي سيقام يوم الخميس المقبل على ملعبه "جوسيبي مياتزا" بمدينة ميلانو الإيطالية، لضمان العبور للدور المقبل.



وفي مباراة أخرى، أقيمت في التوقيت ذاته ضمن الجولة نفسها، فاز دينامو زغرب الكرواتي على ضيفه بنفيكا البرتغالي بهدف دون رد سجله اللاعب برونو بيتكوفيتش من ضربة جزاء في الدقيقة 38.