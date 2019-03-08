التحقيق مع تشكيل عصابى استولى على 3 ملايين جنيه من 7 بنوك بالإسكندرية

قرر المستشار محمود الغايش، المحام العام لنيابات شرق الكلية بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول قيام 4 أشخاص بالاستيلاء على مبلغ 3 ملايين جنيه من 7 بنوك بالإسكندرية، منتحلين صفة أسماء وبطاقة رقم قومي لسيدة متوفية منذ عامين.



وعلى الفور تم تشكيل فريق من نيابة باب شرقي، برئاسة المستشار عبد العزيز سامي والمستشار محمد النجار وكيل نيابة باب شرقي وسكرتارية ياسر تريكة، واستدعاء مسئولي البنوك في الواقعة.



كان اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية تلقى إخطارا من ضباط الإدارة العامة للأموال العامة يفيد ضبط تشكيل عصابي للنصب على البنوك.



وكشفت تحريات ضباط الأموال العامة قيام كل من المدعوة "م.أ.م"، صاحبة مؤسسة لتوريد المواد الغذائية، و"م.أ.ع"، مندوب استعلامات، و"إ.ف.ع"، عاطل، سبق اتهامه في قضايا تزوير وتقليد عملة، و"ح.م.ع"، صاحب مكتب تسويق عقاري ورحلات داخلية، كونوا تشكيلا عصابيا للاستيلاء على أموال البنوك، وقاموا بتأسيس شركة ر.م الطبية باسم سيدة تدعي "أ.ف.إ"، متوفية منذ عامين بتزوير بطاقة رقم قومي ومحررات رسمية للاستيلاء على قرض بمبلغ 700 ألف جنيه من بنك بمنطقة سان ستيفانو، ومبلغ 299 ألف جنيه بنك بدائرة المنتزة، و500 ألف جنيه من بنك بمنطقة جليم، و200 ألف جنيه من بنك بدائرة المنشية، و300 ألف جنيه من مؤسسة بنكية بمنطقة سموحة، و425 ألف جنيه من بنك بمنطقة سبورتنج، و450 ألف جنيه من أحد المصارف بوسط الاسكندرية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.