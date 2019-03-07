الأهلي يؤدي مرانه الأول في الكونغو استعدادا لمواجهة فيتا كلوب

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأول في الكونغو مساء اليوم الخميس، على ملعب "الشهداء" بالعاصمة "كينشاسا"، استعدادا لمواجهة فريق فيتا كلوب الكونغولي.



ويحل الأهلي ضيفا على فيتا كلوب الكونغولي مساء السبت المقبل، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا.



بدأ المران بمحاضرة فنية للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، والذي تحدث إلى اللاعبين عن أهمية مباراة فيتا كلوب المقبلة، وكذلك عن بعض الأمور الفنية المتعلقة بالمباراة، وكيفية التعامل مع أرضية الملعب وأجواء المباراة.



ومن جهته، حرص حمدي شعبان السفير المصري في الكونغو، على حضور المران، وكان في استقباله طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق في الكونغو.



وقاد اليخاندرو مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني، فقرة من التدريبات البدنية والاستشفائية للاعبي الفريق، للتخلص من ضغوط وإرهاق رحلة السفر من القاهرة إلى كينشاسا، وذلك بعدما فضل مارتن لاسارتي، إلغاء مران الفريق أمس الأربعاء، بسبب إجهاد اللاعبين.



واختتم المران بإجراء تقسيمة قوية تحت إشراف لاسارتي الذي حرص على منح اللاعبين بعض التدريبات التكتيكية بعد دراسة الفريق المنافس بالفيديو، ورصد أبرز نقاط القوة والضعف في صفوفه.