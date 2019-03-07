القاهرة : الخميس 07 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
02:49 م

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة
02:35 م

"حماس" تعلن موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية
04:08 م

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

03:56 م

الصين تتبرع بمعدات مكتبية للحكومة السورية
03:41 م

أول تعليق لـ"قناة الأقصى" على قرار نتنياهو اعتبارها "منظمة إرهابية"
03:23 م

"النجاري": 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى الصين

01:24 م

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
07:34 م

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
07:07 م

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»
رياضة
الخميس 07/مارس/2019 - 11:12 م

الأهلي يؤدي مرانه الأول في الكونغو استعدادا لمواجهة فيتا كلوب

الأهلي يؤدي مرانه
أ ش أ
dostor.org/2544581

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأول في الكونغو مساء اليوم الخميس، على ملعب "الشهداء" بالعاصمة "كينشاسا"، استعدادا لمواجهة فريق فيتا كلوب الكونغولي.

ويحل الأهلي ضيفا على فيتا كلوب الكونغولي مساء السبت المقبل، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا.

بدأ المران بمحاضرة فنية للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، والذي تحدث إلى اللاعبين عن أهمية مباراة فيتا كلوب المقبلة، وكذلك عن بعض الأمور الفنية المتعلقة بالمباراة، وكيفية التعامل مع أرضية الملعب وأجواء المباراة.

ومن جهته، حرص حمدي شعبان السفير المصري في الكونغو، على حضور المران، وكان في استقباله طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق في الكونغو.

وقاد اليخاندرو مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني، فقرة من التدريبات البدنية والاستشفائية للاعبي الفريق، للتخلص من ضغوط وإرهاق رحلة السفر من القاهرة إلى كينشاسا، وذلك بعدما فضل مارتن لاسارتي، إلغاء مران الفريق أمس الأربعاء، بسبب إجهاد اللاعبين.

واختتم المران بإجراء تقسيمة قوية تحت إشراف لاسارتي الذي حرص على منح اللاعبين بعض التدريبات التكتيكية بعد دراسة الفريق المنافس بالفيديو، ورصد أبرز نقاط القوة والضعف في صفوفه.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى

منذ أقل من شهر

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

منذ أقل من شهر

دعوة ميسى ورونالدو لحضور قرعة «كان 2019» فى منطقة الأهرامات

منذ أقل من شهر

بلال جابر..مدرب «جيم» بساق واحدة: فزت بميدليات

منذ أقل من شهر

الأهلى الجريح يواجه صحوة الإنتاج.. وشكوى من تجاهل لاسارتى آراء مساعديه

منذ أقل من شهر

بيراميدز يقسو على سموحة برباعية نظيفة

الآن

مجلة ألمانية: مصر المقصد السياحي الأول في أفريقيا للشعب الألماني

مدير "روساتوم": مشروع الضبعة النووي نموذج يحتذى به على مستوى أفريقيا

الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تحديث قطاع البترول وتوصيل الغاز للوحدات السكنية

رئيس الرقابة الإدارية يؤكد حرص الرئيس السيسي على مكافحة الفساد

ads
الأكثر قراءة

أول فيديو لحريق المركب النيلي في المعادي

التنظيم والإدارة: الوزراء وافق على تعديل مادة التسوية بالمؤهل الأعلى

شاهد.. عمرو دياب ودينا الشربينى يتدربان فى "الجيم"

السعودية تعلن اكتشاف كميات ضخمة من الغاز في البحر الأحمر

ألبومات الصور

غرس 67 شجرة بالمدرسة المصرية اليابانية بالإسكندرية (صور)

الكشف على 1234 مواطنًا فى قافلة طبية ببنى سويف

الكشف على 1202 مواطن فى قافلة طبية مجانية بأسوان

"جوالة أسوان" ينظم معسكرًا للخدمة المدنية لمدة يومين بمقر الجامعة

رياضة

فوز فياريال على زينيت الروسي وتعادل إشبيلية مع براغ التشيكي بالدوري الأوروبي

إنتر ميلان يتعادل سلبيا مع فرانكفورت الألماني في الدوري الأوروبي

الأهلي يؤدي مرانه الأول في الكونغو استعدادا لمواجهة فيتا كلوب

نجم الساعة

إطلاق اسم "الشيخ الحصري" على الدورة 26 لمسابقة حفظ القرآن

الأكثر قراءة

أول فيديو لحريق المركب النيلي في المعادي

التنظيم والإدارة: الوزراء وافق على تعديل مادة التسوية بالمؤهل الأعلى

شاهد.. عمرو دياب ودينا الشربينى يتدربان فى "الجيم"

السعودية تعلن اكتشاف كميات ضخمة من الغاز في البحر الأحمر

ads
كشكول

طلاب الفرقة السادسة بطب سوهاج يؤدون الإمتحان الإلكترونى الموحد

"عزيز" يكرم ٦٧ طالباً بتجارة سوهاج اجتازوا دورة GTS للتأهيل لسوق العمل

إنطلاق فعاليات المهرجان الثقافي بفنون تطبيقية حلوان

تعرف على أنشطة مكتب رعاية الوافدين بجامعة حلوان

جامعة حلوان تفوز في بطولة الجامعات العربية للمبارزين

الأمصار

عارضة أزياء صومالية: الختان جريمة لا تغتفر

تغييرات كبيرة في حكومة بشار الأسد

أول منشور من الملكة إليزابيث عبر حسابها على "انستجرام"

اشتباكات عنيفة بين مسؤولين حكومين في الكويت

ميليشيا الحوثي تخترق الهدنة في الساحل الغربي والجيش اليمني يرد

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

لأول مرة.. "ناسا" ترسل مهمة فضائية للنساء فقط

كشف غموض مقابر جماعية لمئات الأطفال والحيوانات في بيرو

فيديو.. سقوط مرعب لطائرة في تكساس

مباريات
الصحة

رئيسة التأمين الصحي تتابع مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض لطلاب المدارس

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎