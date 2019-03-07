رين الفرنسى يفوز على أرسنال الإنجليزى فى الدورى الأوروبى

حقق فريق رين الفرنسي فوزا ثمينا على ضيفه أرسنال الإنجليزي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب "روازون" بمدينة رين الفرنسية، في ذهاب دور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وتقدم أرسنال بهدف مبكر عبر لاعبه النيجيري أليكس إيوبي بعد مرور أربع دقائق فقط من انطلاق اللقاء، ثم نجح رين في تحويل تأخره بهدف إلى فوز مثير بتسجيله ثلاثة أهداف متتالية عن طريق بينجامين بوريجايد في الدقيقة 42، وناتشو مونريال لاعب أرسنال بالخطأ في مرماه في الدقيقة 65، وإسماعيلا سار في الدقيقة 88.

وأكمل أرسنال المباراة بعشرة لاعبين فقط، بعد طرد مدافعه اليوناني سوكراتيس في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول.

ومن المقرر أن يلعب الفريقان مجددا في لقاء الإياب على ملعب "الإمارات" بالعاصمة الإنجليزية لندن، وذلك يوم الخميس المقبل، حيث سيحتاج الفريق اللندني للفوز بهدفين نظيفين لضمان التأهل للدور ربع النهائي للمسابقة الأوروبية.