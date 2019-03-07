فحص 550 ألفا و605 مواطنين ضمن مبادرة 100 مليون صحة بالغربية

قال اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية إنه تم فحص 550 ألفا و605 مواطنين مع نهاية اليوم السابع من مبادرة (100 مليون صحة) بمحافظة الغربية، والتي تستمر لمدة شهرين، وذلك طبقًا للإحصائيات الصادرة عن قاعدة البيانات الإحصائية بوزارة الصحة بالقاهرة بنسبة 142% من المستهدف اليومي البالغ نحو 55 ألفا و356 ألف مواطن.



وتوجه محافظ الغربية بالشكر لكل القائمين على تنفيذ المبادرة، داعيًا الجميع إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق الهدف من المبادرة وهو جعل محافظة الغربية خالية من فيروس سي.



يذكر أن المستهدف الكلي يتعدى 3.3 مليون مواطن بالغربية.