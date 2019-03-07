الإسكندرية والفن التشكيلى وتقنيات سردية بـ"الحرية للإبداع"

أقام مركز الحرية للابداع التابع لصندوق التنمية الثقافية، مساء اليوم الخميس، ندوة بعنوان (الإسكندرية والفن التشكيلي.. البدايات والتواجد)، ضمن مبادرة الإسكندرية لتنشيط الكتابة الابداعية (أكوا)، بمقر المركز وسط الإسكندرية.

شارك فى الندوة الفنان التشكيلى ماهر جرجس، الدكتور هانى المرعشلى أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة طنطا.

كما أقيمت ضمن فعاليات أكوا ندوة بعنوان (تقنيات سردية) أدارها الأديبان الدكتور محمد خليفة، الدكتورة سحر شريف، وقراءات قصصية بعنوان (الحكاية وما فيها)، عقبها تحليل نقدى للكاتب أحمد فضل شبلول.

شارك فى الفعاليات عدد من الأدباء والمثقفين والمهتمين بالحركة الثقافية والأدبية فى الإسكندرية.

تجدر الاشارة إلى أن مبادرة (أكوا) هى خطوة مهمة لتفعيل دور الآدباء فى توجيه العقول نحو فكر هادف وثقافة واعية.