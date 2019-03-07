وزيرة الخارجية النمساوية تبلغ الحكومة الأوكرانية احتجاجها على حظر دخول مراسل

أبلغت وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل مساء اليوم الخميس، الحكومة الأوكرانية باحتجاجها الشديد على قرار منع دخول مراسل التليفزيون الرسمي النمساوي "أو أر اف " إلى أوكرانيا.



واعتبر بيان للخارجية النمساوية اليوم نقلا عن الوزيرة كنايسل أن منع المراسل كريستيان فيرشوتس أمرا غير مقبول ويتناقض مع القيم الأوروبية الداعمة لحرية الصحافة والرأى والتعبير مطالبا بسرعة رفع هذا الحظر.



وكانت السلطات الأمنية الأوكرانية، اتهمت فيرشوتس بدخول البلاد بطريقة غير مشروعة وهو ما نفاه المراسل واعتبرت السلطات الأوكرانية أن تقارير المراسل النمساوي تمثل تهديدا للأمن القومي فيما افادت الأنباء الواردة من أوكرانيا أن الحظر يستمر عاما واحدا.



وقال البيان نقلا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية في فيينا بيتر جوشلبور إن السفارة النمساوية في كييف أجرت اتصالات بهذا الشأن مع وزارة الشئون الخارجية الأوكرانية حيث تم التأكد موقف الحظر الخاص بالمراسل.