جمارك العين السخنة تحبط محاولة تهريب عدد من أجهزة اللاسلكي

أحبطت الإدارة العامة لجمارك العين السخنة، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، محاولة تهريب عدد من أجهزة اللاسلكي.



وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم الخميس، إنه بناء على إخبارية سرية بمحاولة إحدى الشركات تهريب عدد من أجهزة اللاسلكي داخل حاوية واردة من الصين بها إكسسوارات أفران وأجزاء ماكينات، تم تشكيل لجنة جمركية للمعاينة، وبالمعاينة الفعلية للحاوية تبين وجود 10 أجهزة لاسلكي مخبأة ضمن اكسسوارات الأفران.



وقرر محمود عبدالنعيم مدير عام جمارك السخنة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.