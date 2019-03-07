الجبير يشكر رئيس الوزراء الباكستاني على لقائهما في إسلام آباد

أعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، عن شكره لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على اللقاء الذي جمعمها اليوم الخميس في إسلام آباد لبحث العديد من القضايا المشتركة بين البلدين.



وقال "الجبير" في تصريح له عبر حسابه على موقع تويتر مساء اليوم "أشكر الأشقاء في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة".



وأضاف "سعدت بلقاء دولة رئيس الوزراء عمران خان ومعالي وزير الخارجية شاه محمود قريشي ومعالي قائد الجيش الفريق أول قمر جاويد باجوا".



يذكر أن وزير الإعلام الباكستاني أكد دور السعودية القوي في التوسط بين الهند وباكستان لخفض التوتر الأخير بين البلدين.