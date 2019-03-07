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الخميس 07/مارس/2019 - 10:36 م

رئيس القطاع الزراعي بالوادي الجديد: خطة للتوسع في النباتات الطبية والعطرية

رئيس القطاع الزراعي
أ ش أ
dostor.org/2544561

قال الدكتور مجد المرسي رئيس القطاع الزراعي بالوادي الجديد إن هناك خطة للتوسع في زراعة النباتات الطبية والعطرية؛ نظرا للقيمة الاقتصادية والغذائية لهذه النباتات، مؤكدا أنه يتم تقديم الدعم اللازم للمزارعين الراغبين في زراعتها، بالإضافة إلى تقديم الإرشادات الخاصة بطرق الزراعة والري والتسميد وكيفية تسويق هذه المحاصيل.

وأضاف المرسي - في تصريح اليوم الخميس - أن المساحة المنزرعة بالنباتات الطبية والعطرية في الموسم الشتوي الحالي 20182019 بلغت 1550.14 فدان ما بين الكمون والبقدونس والكراوية والينسون والشمر والبردقوش ونبات الحلبة والريحان.

وأشار إلى أن أكبر مساحة منزرعة نباتات طبية وعطرية هذا العام جاءت بمركز الفرافرة وبلغت 687 فدانا، تليها منطقة شرق العوينات الاستثمارية بمساحة 510 أفدنة، واحتل نبات البردقوش المرتبة الأولى من حيث مساحة النبات الطبية والعطرية المنزرعة بـ495 فدانا، وكانت أكبر مساحة منزرعة بالبردقوش بمنطقة شرق العوينات بمساحة 375 فدانا.

وتابع أن المساحة المنزرعة بالكمون بلغت 494.14 فدان، فيما بلغت المساحة المنزرعة بنبات الكراوية 173.12 فدان، والبقدونس 140 فدانا، والحلبة 112 فدانا، والشمر 105 أفدنة، ويجري التوسع في زراعة النباتات الأخرى التي تحقق عائدا ماديا.

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