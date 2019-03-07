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اقتصاد
الخميس 07/مارس/2019 - 10:33 م

رئيس مصلحة الجمارك يناقش ربط أجهزة الفحص بالأشعة

رئيس مصلحة الجمارك
أ ش أ
dostor.org/2544560

التقى كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، اليوم، مع مسئولى شركة L3-Technologies للأنظمة الأمنية لمناقشة مشروع الربط الشبكي لأجهزة الفحص بالأشعة بمصلحة الجمارك المصرية.

وذكر بيان صادر عن مصلحة الجمارك، أن رئيس مصلحة الجمارك أشاد بمستوى التعاون بين الشركة مع مصلحة الجمارك المصرية، إذ سبق قيامها بتوريد وتركيب 23 جهازا لفحص الأفراد ضمن المرحلة الرابعة لمنظومة الفحص.

كما تم التعاقد مع الشركة على توريد وتركيب 28 جهازا لفحص الأفراد ضمن مجموعة الأجهزة التي سيتم تركيبها بالمرحلة الأولى من منظومة الاحتياجات المستقبلية لمصلحة الجمارك وعددها 100 جهاز لفحص الأمتعة والبضائع في المطارات والموانئ والمنافذ المصرية لتأمينها وتيسير وتسهيل التجارة المشروعة وتجفيف منابع التهرب الجمركي والسيطرة وإحكام الرقابة على جميع المنافذ الجمركية.

وطلب من الشركة توفير الصيانة للأجهزة وإعطاء دورات تدريب (TOT) على أجهزة الفحص بالأشعة لبعض العاملين بمصلحة الجمارك.

ثم تحدث السيد باك شين رئيس مجلس إدارة الشركة موضحا نشاط الشركة على المستوى الدولي والعالمي والتكنولوجيات الحديثة التي تنتجها وحجم استثماراتها، وشرح تقنية عمل أجهزة الفحص بالأشعة وطريقة إظهار الأصناف الممنوعة من الأسلحة والمتفجرات والمخدرات، موضحا أن الشركة يمكنها تقديم الكثير لمصلحة الجمارك المصرية.

وقدمت الشركة عرضا عن أنشطتها وأحدث أجهزة الفحص للحقائب بنظام (CT) ثلاثي الأبعاد وبرامج الربط الإلكتروني بين أجهزة الفحص بالأشعة ومشروعها للربط الشبكي بين أجهزة الفحص بالأشعة بمصلحة الجمارك وغرف التحكم المركزية.

يذكر أنه يتم حاليا تشغيل تجريبي وفعلي لـ 87 جهاز فحص بالأشعة بالمطارات والموانئ لحين الاستلام النهائي، كما وقعت مصلحة الجمارك المصرية عقود توريد وتركيب 72 جهازا للفحص بالأشعة لفحص الأفراد والبضائع والطرود وفحص المركبات والسيارات ومنها الثابتة والمتحركة من ضمن 100 جهاز طبقا للمرحلة الأولى من منظومة الإحتياجات المستقبلية الأولى.

كما تتضمن المرحلة الثانية من منظومة الاحتياجات المستقبلية تركيب 47 جهازا فى المرحلة الثانية لنشر منظومة الفحص بالأشعة بكافة المطارات والموانئ والمنافذ الجمركية.

وشركة L3-Technologies هى إحدى الشركات الأمريكية الفائزة بتوريد أجهزة فحص الأفراد بصالات الوصول بالمطارات المصرية وتقوم بتوفير أنظمة التحكم والسيطرة والاتصالات والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع ومنتجات إلكترونيات الطيران وأجهزة التدريب والخدمات وأجهزة ومنتجات الفضاء والملاحة.

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