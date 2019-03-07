المعهد الفرنسي بالإسكندرية يحتفل بيوم المرأة العالمي

نظم المعهد الفرنسي بالإسكندرية، مساء اليوم الخميس، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، لقاء بعنوان (الأعمال النسائية: الجرأة والنجاح)، أدارها مؤسس منتدى الإسكندرية للإعلام أحمد عصمت.



وشهد اللقاء تيريه بيريه مدير المعهد الفرنسي والعديد من الجمهور خاصة من النساء من مختلف الأعمار.



وتحدثت إبتسام فريد مدرس العمارة بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، عن تجربتها في مزج التصميم بالتكنولوجيا مع الجرأة في تقديم أعمال مختلفة، وتطرقت الي رغبتها في تقديم المصمم المصري بشكل مختلف، مؤكدة علي أهمية الصبر والاهتمام والارادة لينجز ما يريد أن يحققه.



وقالت نرمين مميش مديرة إحدي شركات الملاحة إن النساء قادرات علي إدارة الأعمال، منوهة أن النجاح يجب أن يرتبط بالطموح والرغبة.



وأضافت أن التربية والقراءة والتعليم المستمر يساهم في أن يحقق الفرد أحلامه ويبني مستقبله.



وأشارت جرمين المناديلي المدير الإقليمي لإحدي دور النشر إلى أن ريادة الأعمال تعني التفرد والتميز، منوهة الي أن النشر يرتبط بمجالات عديدة منها بالوسط الثقافي وأعمال الطباعة.



وأكدت على ضرورة الحفاظ على الكتاب الورقي في عالم يتزايد فيه الاتجاه نحو الاعتماد علي التكنولوجيا، وقالت إنه لا بد من وجود علاقة وطيدة بين الأجيال الجديدة والكتب وأهميتها في نشر المعرفة.



من جانبها، ألمحت ساندرين فاشيه المتخصصة في مجال إدارة الأعمال الى أن الحرية تعني السعادة والعمل من أجل الإنجاز وتحقيق ما يخدم المجتمع، ونوهت غلى أن السيدات المصريات يتميزن بالمثابرة.