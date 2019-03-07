حفل توقيع "مقامات في حضرة المحترم" بمؤسسة بتانة للنشر

عقدت بمؤسسة بتانة للنشر مساء اليوم" الخميس" حفل توقيع ومناقشة كتاب "مقامات في حضرة المحترم" للناقد والروائي سيد الوكيل الصادر عن المؤسسة.



وأكد الوكيل أن كتابه "مقامات في حضرة المحترم" يعبر عن مقولتين الأولى تتمثل في نقد مفهوم الواقعية الاجتماعية أو ما أسميه الواقعية الإنسانية موضحا أن محفوظ كان فنانا يعرف أن السياسة تفسد العمل الفني لكنه لم يتوقف عن النقد بشكل فني وإنساني بينما جاءت المقولة الثانية استنادا إلى فرضية الناقد شاكر النابلسي التي تلمح إلى أنه لتحقيق قراءة صادقة لأعمال محفوظ يجب الوقوف على مجموع كتاباته.



وقال الوكيل إن النشر عن نجيب محفوظ محفوظ أصبح محفوفا بالمخاطر لأن أعمال محفوظ والكتابات عنه تم استهلاكها في القراءة علاوة على عملية التنميط التي أجريت عليه لإقحامه في مدارس نقدية معينة.



وتابع أن الاشتغال على النظرية النقدية والبعد عن التطبيق خلق فجوة بين النقد والإبداع وجعل المبدع يعزف عن كتابات النقاد ويلجأ إلى الموضوعات الصحفية.