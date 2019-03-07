نجاة رئيس جزر القمر من محاولة اغتيال

نجا رئيس جزر القمر غزالي عثمان، اليوم الخميس، من محاولة اغتيال خلال قيامه بجولات انتخابية لحشد الدعم الشعبي له قبل الانتخابات الرئاسية المبكرة في 24 مارس الجاري.



وأكد حميد مسعدي رئيس الحملة الانتخابية لغزالي، ترك أحد الأشخاص متفجرات فوق قمة جبل لتتسبب في انزلاق حين تنفجر مع مرور موكب الرئيس المنتهية ولايته، وذلك وفق وكالة الأنباء الفرنسية.



وأضاف: "سيارة الرئيس توقفت في الوقت المناسب"، مشيرا إلى العثور على صواعق في موقع الحادث.



وأشار مسعدي إلى أنّ الحرس اعتقد في البداية أن صوت الانفجار ناجم من هجوم بصاروخ، لكن رغم ذلك لم يصاب أي شخص في محاولة الاغتيال التي كان الهدف الوحيد منها منع إجراء الانتخابات.



وتشهد جزر القمر توترات سياسية منذ تمرير الاستفتاء الرئاسي في 30 يوليو الماضي لتعزيز سلطات الرئيس إذ سمح بتولي الرئاسة لدورتين متتاليتين بدل واحدة ما سيبقيه في الحكم حتى العام 2029.