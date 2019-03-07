محكمة بلجيكية تدين الفرنسي مهدي نموش بقتل 4 أشخاص في اعتداءات بروكسل 2014

ذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية، أن محكمة بلجيكية أدانت، اليوم الخميس، الفرنسي مهدي نموش بقتل 4 أشخاص في هجوم وقع عام 2014 في المتحف اليهودي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.



وكانت محاكمة نموش (33 عاما)، المتهم بتنفيذ اعتداء عام 2014 على المتحف اليهودي في العاصمة البلجيكية بروكسل، قد بدأت خلال الشهر الماضي، وأطلق نموش في 24 مايو عام 2014، النار في بهو مدخل المتحف ما أدى إلى مقتل سائحين إسرائيليين وموظف بلجيكي ومتطوع فرنسي، واتهم بانتمائه لتنظيم "داعش" الإرهابي.



وكانت تقارير قد ذكرت أن نموش سافر عام 2013 إلى سوريا وشارك في تدريبات مع المتشددين، وحارب إلى جانب الجماعات المتطرفة، وتم إلقاء القبض عليه بعد الهجوم على المتحف اليهودي بأسبوع في مدينة مارسيليا الفرنسية وتم ترحيله إلى بلجيكا.



جدير بالذكر أنه منذ الهجوم على المتحف اليهودي في بروكسل، أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن عدة هجمات في أوروبا شملت هجمات في فرنسا وبلجيكا وألمانيا وغيرها أودت بحياة أكثر من 260 شخصا بين عامي 2015 و2016.