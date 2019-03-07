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رياضة
الخميس 07/مارس/2019 - 10:09 م

رئيس اتحاد الكاراتيه: نشارك بـ70 لاعبًا في بطولة البحر المتوسط

محمد الدهراوي رئيس
محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري
أ ش أ
dostor.org/2544549

أكد محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه أن المنتخبات الوطنية للناشئين والشباب وتحت 21 سنة تستعد حاليا للمشاركة في بطولة البحر المتوسط، والتي تستضيفها مدينة أنطاليا بتركيا خلال الفترة ما بين 1 وحتى 8 أبريل المقبل بمشاركة 70 لاعبا ولاعبة مصرية.

وقال رئيس اتحاد الكاراتيه - في تصريح صحفي - أن الاتحاد حرص على المشاركة في بطولة البحر المتوسط بعدد كبير من اللاعبين واللاعبات لإعداد شباب وفتيات المنتخبات المصرية بشكل جيد قبل المشاركة في بطولة العالم في أكتوبر المقبل بتشيلي.

وأضاف الدهراوي، أن الاتحاد يحرص على بناء جيل جديد من الشباب يكون قادرا على تمثيل مصر في كافة المحافل الدولية وفي مقدمتها الأولمبياد.

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