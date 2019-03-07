بورصة لندن تغلق منخفضة بسبب خسائر المعادن

أغلقت الأسهم في المملكة المتحدة منخفضة في نهاية تداولات يوم الخميس، حيث صحبت المؤشرات للأسفل، وقد سُجلت خسائر في قطاعات المعادن والصناعات التعدينية، تأمين الحياة والصناعة العامة.



عند نهاية التداولات في لندن، Investing.com بريطانيا 100 أغلق على انخفاض عند 0.34%.



من بين الأسهم القيادية اليوم في Investing.com بريطانيا 100 برز سهم National Grid PLC (LON:NG)‎، الذي ارتفعت قيمته 2.46% أو 20.80 نقطة وبلغ سعره 867.10 عند الإغلاق. في المقابل، سهم Informa PLC (LON:INF)‎ واصل ارتفاعه عند 2.33% أو 16.60 نقطة وأغلق عند سعر 728.20، في حين سهم Unilever PLC (LON:ULVR)‎ زاد 1.85% أو 75.00 نقطة بسعر 4121.00 عند نهاية الجلسة.