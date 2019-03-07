بورصة برلين تغلق منخفضة بسبب خسائر المشروبات

أغلقت الأسهم في ألمانيا منخفضة في نهاية تداولات يوم الخميس، حيث صحبت المؤشرات للأسفل، وقد سُجلت خسائر في قطاعات الغذاء والمشروبات، الموارد الاساسية ووسائل الإعلام.



عند نهاية التداولات في فرانكفورت، داكس 30 فقد بنسبة 0.60%، بينما مؤشر MDAX انخفض بنحو 1.02% ومؤشر TecDAX التكنولوجي ضعُف بنحو 0.70%.



من بين الأسهم القيادية اليوم في داكس 30 برز سهم Vonovia SE (DE:VNAn)‎، الذي ارتفعت قيمته 3.91% أو 1.67 نقطة وبلغ سعره 44.37 عند الإغلاق. في المقابل، سهم بيرسيدورف اكسيمجزيلشفت (DE:BEIG) واصل ارتفاعه عند 1.91% أو 1.620 نقطة وأغلق عند سعر 86.420، في حين سهم ار دبليو اي اي جي اس تي (DE:RWEG) زاد 1.31% أو 0.280 نقطة بسعر 21.590 عند نهاية الجلسة.