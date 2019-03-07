ملك الأردن يزور الولايات المتحدة ويلتقي بنواب الكونجرس

يبدأ الملك الأردني عبدالله الثاني يوم الأحد المقبل، زيارة عمل إلى واشنطن، حيث يعقد خلالها سلسلة لقاءات مع عدد من رؤساء وأعضاء لجان الكونجرس الأمريكي، بشقية الشيوخ والنواب.



وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" في بيان مساء اليوم، أنه من المقرر أيضا أن يعقد الملك لقاءات أخرى مع عدد من المسؤولين في الإدارة الأمريكية.



وأشارت الوكالة إلى أن زيارة الملك عبدالله لواشنطن، تأتي في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وبحث آخر المستجدات على الساحة الإقليمية، خصوصا التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية.