سفير مصر في الكونغو: الأهلي يحظى بشعبية كبيرة باعتباره نادي القرن

حرص حمدي شعبان السفير المصري في الكونغو الديمقراطية، على توجيه الشكر إلى طارق قنديل، رئيس بعثة الأهلي في نفس البلد وعضو مجلس الإدارة، مؤكدا أن الأهلي يحظى بشعبية كبيرة في الكونغو باعتباره "نادي القرن في أفريقيا" وأكثر فرق القارة فوزًا بالبطولات القارية إلى جانب كم النجاحات المتعددة الذي حققها على المستويين المحلي والقاري.



وقال شعبان - في تصريح أورده الموقع الرسمي للنادي الأهلي اليوم - إن السفارة المصرية في الكونغو كانت حريصة بشكل كبير على توفير احتياجات بعثة فريق الأهلي قبل الوصول، والقيام بدور مميز يسهل من مهمته قبل مباراته المرتقبة.



وأضاف السفير المصري: "النادي الأهلي كعادته دائمًا يعد مثالا مميزا للمنظومة الاحترافية في العمل، وهناك تواصل مع إدارة النادي الأهلي متمثلة في الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، منذ أكثر من ٢٠ يومًا لتسهيل مهمة البعثة في الكونغو، وهو ما ساعد السفارة على القيام بدورها بشكل مميز في تسهيل كل الإجراءات المطلوبة قبل وصول الفريق".



وأعرب السفير المصري - في ختام تصريحه - عن تمنياته بالتوفيق للأهلي في مباراة السبت القادم، أمام فيتا كلوب، وأن يحقق الفوز، وتكلل مهمته في الكونغو بنجاح باعتباره ممثلا للكرة المصرية.