توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين جامعتي المنصورة ونواكشوط

قام وفد من جامعة المنصورة بزيارة نظيرتها في العاصمة الموريتانية نواكشوط لتفعيل بروتوكول التعاون المشترك الذي تم توقيعه في ديسمبر 2016، وتوقيع اتفاقية تعاون تنفيذي بين الجامعتين في مجال الإشراف المشترك لرسائل الماجستير والدكتوراه والتدريب العلمي والطبي، وبناء البرامج الدراسية المتطورة.



وذكر بيان للجامعة، اليوم الخميس، أن الوفد قام بزيارة كليات الطب والعلوم والتقنيات والآداب بجامعة نواكشوط، رافقهم خلالها الدكتور نشأت ضيف المستشار الثقافي المصري بموريتانيا، وتم خلال الزيارة بحث سبل التعاون في المجالات الطبية والعلمية وكيفية العمل على تبادل الأساتذة والطلاب والتدريب الطبي للطلاب الموريتانيين في مستشفيات ومراكز المنصورة الطبية.



وتم توقيع اتفاقية تعاون تنفيذي بين الجامعتين في مجال الإشراف المشترك لرسائل الماجستير والدكتوراه والتدريب العلمي والطبي، وبناء البرامج الدراسية المتطورة.



ترأس الوفد الدكتور محمد عطية البيومي عميد كلية الطب، وكل من الدكتور حسني غزالة وكيل كلية العلوم، والدكتور محمد صلاح مسؤول مكتب العلاقات الدولية ومنسق الاتفاقية، وتأتي الزيارة في إطار اهتمام مصر بالعمق الاستراتيجي للعلاقات مع أفريقيا والدول العربية وخاصة وأن مصر تترأس الاتحاد الأفريقي لهذا العام عام التعليم 2019.