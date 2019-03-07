المدير الفني للإسماعيلي: هدفنا حصد 6 نقاط من المواجهتين المقبلتين

أكد سيدومير يانيفسكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن فريقه يتطلع لحصد 6 نقاط من مواجهتي مازيمبي والأفريقي التونسي ضمن منافسات مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.



ويستضيف الدراويش منافسه مازيمبى الكونغولي غدا الجمعة على استاد برج العرب في خامس جولات دور المجموعات بالبطولة القارية.



وقال يانيفسكي - فى تصريح اليوم الخميس - "هدفنا ست نقاط لا بديل عنها، أعلم أن فكرة الصعود باتت صعبة للغاية بعد الخسارة أمام شباب قسنطينة، ورغم أن الفريق تطور بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة فإننا نعاني من سوء توفيق كبير".



وأضاف يانيفسكي: "لدينا لاعبون مميزون، لكن صغار في السن، ويفتقدون للخبرات الإفريقية، فنحن الآن في مرحلة البناء، وبالتأكيد ضيق الوقت بين المباريات وضع اللاعبين تحت ضغط كبير بجانب معاناتهم من الإجهاد الذي أثر بشكل سلبي على النتائج".