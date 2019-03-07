الإسماعيلي يختتم استعداداته لمواجهة مازيمبي الكونغولي بأبطال أفريقيا

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي تدريباته اليوم الخميس، ضمن برنامجه التحضيري لمباراة مازيمبي الكونغولي غدا الجمعة على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



وخاض فريق الدراويش مرانا خفيفا من أجل تجنب تعرض اللاعبين للإرهاق، لا سيما أن الفريق غادر صباح اليوم للإسكندرية لإقامة معسكر، استعدادا لمواجهتي مازيمبي وسموحة المقررة الثلاثاء المقبل بالدوري قبل السفر لتونس.



وتخلل المران تدريبات على سرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية قبل أن يتطرق لتدريبات على حسن التمركز الدفاعي، أعقبتها تقسيمة حماسية شارك فيها جميع اللاعبين.



وحرص البلجيكي سيدومير يانيفسكي المدير الفني للدراويش على توجيه عدة تحذيرات للاعبين من خطورة فريق مازيمبي في الكرات العرضية، واستشهد بمواجهة الافتتاح التي تلقى فيها فريق الدراويش هدفين من كرات عرضية.



ويتطلع الإسماعيلي لتحقيق انتصار بأكبر عدد من الأهداف مع انتظار نتائج المنافسين أملا في حصد بطاقة التأهل التي أصبحت ضعيفة بعد جمع نقطة وحيدة من 4 مباريات.