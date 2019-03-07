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عالم
الخميس 07/مارس/2019 - 09:08 م

مفوضية اللاجئين: تسجيل 93 ضحية من المدنيين أسبوعيا باليمن العام الماضي

مفوضية اللاجئين:
أ ش أ
dostor.org/2544484

أكدت المفوضية العليا لشئون اللاجئين، أن المدنيين في اليمن مستمرون في دفع ثمن باهظ للصراع، مشيرة إلى أنه وفقا لأحدث البيانات تم تسجيل 93 حالة وفاة أو إصابة مدنية كل أسبوع في اليمن العام الماضي 2018.

وذكرت المفوضية - في تقرير اليوم الخميس في جنيف - أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 4800 من القتلى والجرحى المدنيين على مدار العام بمعدل 93 ضحية بين المدنيين كل أسبوع.

وأشارت المنظمة الأممية إلى أن هذه الأرقام تستند إلى مصادر مفتوحة وتنشر كجزء من مشروع رصد الأثر المدني لدعم برامج الحماية الإنسانية في اليمن والذي تقوده المفوضية بدعم من المجلس الدنماركي للاجئين، موضحة أنه تم الإبلاغ عن أكبر عدد من الضحايا في عام 2018 في الساحل الغربي باليمن والذي يشمل محافظة الحديدة.

ولفتت إلى أن حوالي 30% من المدنيين قتلوا وجرحوا داخل منازلهم، كما قتل مدنيون أثناء سفرهم على الطرق أو أثناء العمل في المزارع والأعمال التجارية المحلية والأسواق والمواقع المدنية الأخرى.

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