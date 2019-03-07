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الثقافة
الخميس 07/مارس/2019 - 09:06 م

مسرح محمد عبد الوهاب يعلن فعاليات احتفاله بأعياد الأم والربيع والقيامة

محمد عبد الوهاب
محمد عبد الوهاب
أ ش أ
dostor.org/2544481

أعلن البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الدكتور عادل عبده، اليوم الخميس، عن إقامة احتفالات بعيد الأم وأعياد الربيع وعيد القيامة المجيد للأخوة الأقباط، خلال شهرى مارس الجارى وأبريل المقبل، على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية.

وقال مدير مسرح محمد عبد الوهاب الفنان هانى النابلسى، في بيان اليوم، إن الفرقة القومية للموسيقى الشعبية برئاسة الدكتور أسامة زغلول، ستقدم على المسرح حفلة يوم 21 مارس الجارى، بمشاركة مجموعة من فقرات السيرك القومى برئاسة الفنان وائل عبدالله.

وأضاف النابلسى أن البيت يحتفل بأعياد الربيع وشم النسيم، ويقدم على المسرح حفلة يوم ٢٨ أبريل وأخرى يوم ٢٩ أبريل المقبل.

ويتضمن البرنامج منوعات غنائية، يشارك فيها فريق "لايف تيم" بفرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، إلى جانب باقة من الفقرات الفنية لفرقة الموسيقى الشعبية والسيرك القومي.

وأشار النابلسي إلى أن يومي ٣ و٤ أبريل المقبل، يستضيف المسرح حفل افتتاح وختام المهرجان الدولي السينمائي للفيلم الروائي القصير.

يشار إلى أن البيت الفني للفنون الشعبية الاستعراضية تم إنشاؤه سنة 1981 وكان إنشاء البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بهدف الحفاظ على الموروث الشعبى والهوية الفنية المصرية.

وتولى رئاسة البيت العديد من الشخصيات والأسماء البارزة في عالم الفن والإدارة نذكر منهم على سبيل المثال لاحصر الفنان محمود رضا، المخرج أحمد زكى، وعاطف منصف، والفنان عبد الغفار عودة، والمخرج عبدالرحمن الشافعى، والدكتور حمدى الجابرى، والكاتبة فاطمة المعدول، وحازم حسين، والمخرج خالد جلال، والمخرج شريف عبد اللطيف، والمخرج عصام السيد، والدكتور مدحت فهمي، والفنان عماد سعيد، والدكتور سيد خطاب، والباحث والشاعر مسعود شومان.

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