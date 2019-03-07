أبو ردينه: القضية الفلسطينية تواجه تحديات كبيرة وسننتصر بصمودنا

قال نبيل أبو ردينه نائب رئيس الوزراء وزير الإعلام الفلسطيني، إن القضية الفلسطينية تواجه تحديات كبيرة وصعبة، ولكن بصمود الشعب الفلسطيني وتمسك الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية بالثوابت الوطنية، سيحقق الفلسطينيون النصر بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



وأضاف أبو ردينه - خلال حفل التكريم الذي أقامته وزارة الإعلام، اليوم الخميس، لموظفات الوزارة بمناسبة يوم المرأة العالمي - "إن المؤشرات تدل على أننا مقبلون على مرحلة صعبة ومواجهة سياسية شاملة، مع كل الذين يحاولون تصفية قضيتنا، ولكننا ثابتون صامدون، ولن نتنازل عن القدس بمقدساتها، ولن نزيح عن ثوابت منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني البطل".



وأشار أبو ردينه، إلى أن هناك خطوطا حمراء للقضية الوطنية لا يمكن لأحد تجاوزها أو إنكارها، وهي القدس ومقدساتها عاصمة لدولة فلسطين الأبدية، وأنه لا دويلة في غزة ولا دولة بدون غزة، وأن رواتب عائلات الشهداء والأسرى ستدفع مهما كان الثمن.



وقال نائب رئيس الوزراء، إن القرار الوطني الفلسطيني كان من قبل الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية هو عدم استلام أموال المقاصة الفلسطينية منقوصة قرشا واحدا من قبل إسرائيل، وأن عدم دفع رواتب الموظفين أهون من خصم قرش واحد على عائلة شهيد أو أسير ضحى بحياته وحريته من أجل فلسطين وشعبها البطل.



وتابع قائلا: "نجدد التأكيد على أنه لا حديث مع الإدارة الأمريكية التي تخلت عن المبادئ التي التزمت بها الإدارات الأمريكية السابقة، ما لم تتراجع عن مواقفها بخصوص القدس واللاجئين والاستيطان، وأن تتراجع عن انحيازها الكامل للاحتلال الإسرائيلي".