وزير الإعلام الجزائري: التشريعات عززت مكتسبات المرأة الجزائرية

أكد جمال كعوان وزير الاتصال (الإعلام) الجزائري اليوم الخميس، أن التشريع الاستباقي للجزائر سمح للمرأة خلال السنوات الأخيرة بتعزيز مكتسباتها واقتحام مجالات مختلفة في الحياة السياسية والاجتماعية.



وأشاد كعوان في تصريحات له على هامش حفل احياء اليوم العالمي للمرأة بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة لاهتمامه بدعم حقوق المرأة الجزائرية.



وقال إن هذا الاهتمام تجسد من خلال مراجعة التشريع الذي سمح للمرأة الجزائرية باقتحام الهيئات المنتخبة، مشيرا إلى أن الترسانة القانونية والتشريعية تحمي حقوق المرأة وتضمن حمايتها وتضمن لها مساهمة فعالة إلى جانب الرجل.



وأعرب الوزير الجزائري عن ارتياحه للمكانة التي تحتلها المرأة في الصحافة معتبرا أنه مجال فرضت فيه المرأة وجودها، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق قبل كل شيء بالكفاءة والنزاهة والاحترافية.