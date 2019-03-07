رئيس الوزراء الفرنسي: الشعب الجزائري هو من يقرر مستقبله

قال رئيس الوزراء الفرنسي ادوارد فيليب، إن الجزائر بلد سيادي وأن الشعب الجزائري هو من يقرر مستقبله السياسي.



ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية مساء اليوم الخميس عن فيليب قوله إن "الجزائر بلد سيادي وعليه فإن الجزائريين وهم وحدهم من يقرر بشأن مستقبلهم السياسي"، مشددا على احترامه التام لسيادة الشعب الجزائري".



وأكد أن فرنسا بلد جار للجزائر وتربطه بها علاقة تاريخية كثيفة ومعقدة وحميمية ولكنها لا جدال فيها، وقال "نحن لا نتجاهل ما يجري في الجزائر ولكننا لا نريد التدخل وأظن أن هذا أقل شيء يجب القيام به في الوقت الذي يأخذ فيه المسار الانتخابي مجراه".



من جانبه، أكد الوزير الفرنسي لأوروبا والشؤون الخارجية، جان ايف لودريان، أن بلاده تولي اهتماما كبيرا للوضع في الجزائر، مؤكدا أن الشعب الجزائري ووحده صاحب قرار اختيار قادته ومستقبله".



وقال إن "الشعب الجزائري هو الذي يحدد آماله وهذا ما يتطلب شفافية وحرية المسار"، مضيفا أن الجزائر بلد صديق، مشيرا إلى الروابط المتعددة التي تربط البلدين".



وأضاف أن الجزائر بلد محوري في افريقيا والبحر المتوسط، ولهذا السبب فإن الاستقرار والامن والتنمية في الجزائر جوانب أساسية ومن هذا المنظور فإن فرنسا تتابع هذا الموعد الحاسم في الجزائر".