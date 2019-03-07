القاهرة : الخميس 07 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
02:49 م

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة
02:35 م

"حماس" تعلن موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية
04:08 م

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

03:56 م

الصين تتبرع بمعدات مكتبية للحكومة السورية
03:41 م

أول تعليق لـ"قناة الأقصى" على قرار نتنياهو اعتبارها "منظمة إرهابية"
03:23 م

"النجاري": 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى الصين

01:24 م

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
07:34 م

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
07:07 م

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»
عالم
الخميس 07/مارس/2019 - 09:04 م

رئيس الوزراء الفرنسي: الشعب الجزائري هو من يقرر مستقبله

ادوارد فيليب
ادوارد فيليب
أ ش أ
dostor.org/2544476

قال رئيس الوزراء الفرنسي ادوارد فيليب، إن الجزائر بلد سيادي وأن الشعب الجزائري هو من يقرر مستقبله السياسي.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية مساء اليوم الخميس عن فيليب قوله إن "الجزائر بلد سيادي وعليه فإن الجزائريين وهم وحدهم من يقرر بشأن مستقبلهم السياسي"، مشددا على احترامه التام لسيادة الشعب الجزائري".

وأكد أن فرنسا بلد جار للجزائر وتربطه بها علاقة تاريخية كثيفة ومعقدة وحميمية ولكنها لا جدال فيها، وقال "نحن لا نتجاهل ما يجري في الجزائر ولكننا لا نريد التدخل وأظن أن هذا أقل شيء يجب القيام به في الوقت الذي يأخذ فيه المسار الانتخابي مجراه".

من جانبه، أكد الوزير الفرنسي لأوروبا والشؤون الخارجية، جان ايف لودريان، أن بلاده تولي اهتماما كبيرا للوضع في الجزائر، مؤكدا أن الشعب الجزائري ووحده صاحب قرار اختيار قادته ومستقبله".

وقال إن "الشعب الجزائري هو الذي يحدد آماله وهذا ما يتطلب شفافية وحرية المسار"، مضيفا أن الجزائر بلد صديق، مشيرا إلى الروابط المتعددة التي تربط البلدين".

وأضاف أن الجزائر بلد محوري في افريقيا والبحر المتوسط، ولهذا السبب فإن الاستقرار والامن والتنمية في الجزائر جوانب أساسية ومن هذا المنظور فإن فرنسا تتابع هذا الموعد الحاسم في الجزائر".

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 7 ساعات

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة

منذ حوالي 8 ساعات

"حماس" تعلن موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية

منذ يوم

الصين تتبرع بمعدات مكتبية للحكومة السورية

منذ يوم

أول تعليق لـ"قناة الأقصى" على قرار نتنياهو اعتبارها "منظمة إرهابية"

منذ 3 أيام

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)

منذ 4 أيام

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"

الآن

الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تحديث قطاع البترول وتوصيل الغاز للوحدات السكنية

رئيس الرقابة الإدارية يؤكد حرص الرئيس السيسي على مكافحة الفساد

مفتي الجمهورية: المرأة شريك أساسي في تحقيق التنمية والبناء

إطلاق نار من غزة تجاه موقع عسكري إسرائيلي

ads
الأكثر قراءة

التنظيم والإدارة: الوزراء وافق على تعديل مادة التسوية بالمؤهل الأعلى

العثور على حداد مشنوقًا ومعلقًا بسقف مسجد فى المنوفية

شاهد.. عمرو دياب ودينا الشربينى يتدربان فى "الجيم"

وزيرة الصحة تقيل عميد معهد القلب

ألبومات الصور

الكشف على 1234 مواطنًا فى قافلة طبية ببنى سويف

الكشف على 1202 مواطن فى قافلة طبية مجانية بأسوان

"جوالة أسوان" ينظم معسكرًا للخدمة المدنية لمدة يومين بمقر الجامعة

وزيرة الثقافة تعلن موعد افتتاح قصر ثقافة دمنهور

رياضة

سفير مصر في الكونغو: الأهلي يحظى بشعبية كبيرة باعتباره نادي القرن

مفاجأة.. مانشستر سيتي مهدد بالاستبعاد من دوري الأبطال الموسم القادم

المدير الفني للإسماعيلي: هدفنا حصد 6 نقاط من المواجهتين المقبلتين

نجم الساعة

إطلاق اسم "الشيخ الحصري" على الدورة 26 لمسابقة حفظ القرآن

الأكثر قراءة

التنظيم والإدارة: الوزراء وافق على تعديل مادة التسوية بالمؤهل الأعلى

العثور على حداد مشنوقًا ومعلقًا بسقف مسجد فى المنوفية

شاهد.. عمرو دياب ودينا الشربينى يتدربان فى "الجيم"

وزيرة الصحة تقيل عميد معهد القلب

ads
كشكول

إنطلاق فعاليات المهرجان الثقافي بفنون تطبيقية حلوان

تعرف على أنشطة مكتب رعاية الوافدين بجامعة حلوان

جامعة حلوان تفوز في بطولة الجامعات العربية للمبارزين

بالفيديو.. طلاب حاسبات المنصورة ترقص علي أغاني "حمو بيكا"

متابعات مكثفة لسير العملية التعليمية بمعاهد الإسكندرية الأزهرية

الأمصار

تغييرات كبيرة في حكومة بشار الأسد

أول منشور من الملكة إليزابيث عبر حسابها على "انستجرام"

اشتباكات عنيفة بين مسؤولين حكومين في الكويت

ميليشيا الحوثي تخترق الهدنة في الساحل الغربي والجيش اليمني يرد

القوات العراقية تعيد 9 أطفال خطفوا على يد داعش

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

لأول مرة.. "ناسا" ترسل مهمة فضائية للنساء فقط

كشف غموض مقابر جماعية لمئات الأطفال والحيوانات في بيرو

فيديو.. سقوط مرعب لطائرة في تكساس

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

حليب الماعز يساعد على التخلص من انتفاخ المعدة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎